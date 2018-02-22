В сети высмеяли Савченко за нелепый костюм и знание истории

Депутата Верховной рады Надежду Савченко после выступления на телеканале NewsOne высмеяли интернет-пользователи. Савченко несколько раз запуталась в датах, рассуждая об истории Украины.

«С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами», — сказала политик, подчеркнув, что украинскому народу власть была не нужна.

В Сети поразились подобным высказываниям, отмечая, что Савченко подкована исторически «на уровне ясельной группы».

Кроме того, пользователи раскритиковали и нелепый наряд, который был не по размеру Савченко. Многие предлагали купить ей новый костюм, поскольку этот уже явно мал.

«Выдали доярке костюмчик от Гуччи», — написал Walldemart.