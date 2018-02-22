В США готовят новые санкции для РФ- за выборы и NotPetya

Белый дом на данный момент рассматривает необходимость внедрения новых санкции против России за ее вмешательство в выборы президента 2016 года и организованные из РФ прошлогодние кибератаки.

Топ-чиновники администрации США, заявили, что разрабатывают санкции и этот процесс идет медленно «по юридическим причинам», и ускорить его из-за критику якобы никак нельзя. Однако, чиновники не углублялись в то, когда администрация Трампа решит все же ввести новые санкции и какими они будут.

Они отметили: «Процесс по санкциям длительный, сложный и не самый красивый, но когда будут доказательства и мы будем готовы, они будут введены».

Они добавили, что в Белом доме прорабатывают меры в ответ на «разрушительную кибератаку вируса NotPetya» в июне 2017 года, за которо стоят российские военные. Эта хакерская диверсия «распространилась по всему миру, вызвав убытки на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке».