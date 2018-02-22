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В Украину запретили ввоз девяти российских изданий


Добавлено: 22 фев 2018 в 20:24, Категория: Украина
В Украину запретили ввоз девяти российских изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить на территорию страны еще девять российских изданий.

На сайте комитета уточняется: «Госкомтелерадио отказал ООО Форс Украина в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО Центрполиграф, Москва) и книги Веселая компания из серии Сто точек. Соедини и нарисуй (издатель — ООО Издательство Э, Москва)».

Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции разрешена к распространению на территории Украины.

В ведомстве добавили: «В частности, в выходных данных детской книги Веселая компания указано: „Отпечатано в России. Республика Крым“, что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками».

Географическая «ошибка» содержится и в книгах психолога Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: «Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь».



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Добавлено: 22 фев 2018 в 20:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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