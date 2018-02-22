Технополис планируется сделать на базе центра «Эра».

Руководить научно-исследовательскими проектами технополиса предстоит президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку.

Реализация указа в случае его подписания будет осуществляться в пределах утверждённой штатной численности и бюджета, предусмотренного для нужд Минобороны. Другим источником снобжения деньгами называется Фонд многообещающих исследований.

«Создать Военный инновационный технополис Министерства обороны России в городе Анапа Краснодарского края», — говорится в документе.

Позже министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сказал, что Минобороны РФ приступило к созданию военного инновационного технополиса «Эра», где будут работать молодые ученые и выпускники научных рот. Новым управляющим фонда ведомство собирается назначить министра обороны Сергея Шойгу. В материалах также указывается, что создание и функционирование технополиса не потребует дополнительного снобжения деньгами Минобороны РФ.

На юге РФ в скором времени появится военный инновационный технополис. В середине зимы ведомство собиралась начать формирование 2-х научных рот для «ЭРЫ».