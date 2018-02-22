В Башкирии мужчины претендуют на заработную плату выше среднерыночной

Анализ провели специалисты HeadHunter в преддверии Дня защитника Отечества. В самом начале 2015-го на портале по поиску работы в Саратовской области было размещено больше 38 тыс. резюме. Лидером по числу «мужских» резюме является направление «рабочий персонал», сферы возведения, недвижимости, транспорт и логистика, топ-менеджмента. Порядка 92% резюме мужчин среди рабочего персонала. На 3-ей строчке рейтинга — рабочий персонал. Восемь из 10-ти человек, которым нужна работа в сферах IT, транспорта и логистика, на производстве, в строительстве, а кроме этого в сфере недвижимости и высшего менеджмента, также — сотрудники сильного пола.

В производственной сфере представительницами прекрасного пола были составлены только 14% резюме, а в области недвижимости и строительства 83% резюме было оставлено мужчинами.

В сфере продаж задействованы 53% женщин, а среди потенциальных управленцев их не не менее 31%. Среди потенциальных топ-менеджеров женщин всего 34%, а в сфере продаж — 56%. В то время как средние показатели зарплаты по рынку на 5 тыс. меньше. Также выяснилось, что зарплатные ожидания мужчин региона выше среднерыночных характеристик.

Как подчеркнули эксперты hh, точно такие же виды на заработную плату оказались у мужчин Барнаула, Кемерово, Новокузнецка.

Профессионалы сайта по поиску работы HeadHunter узнали, в каких областях больше всего хотели бы работать мужчины.