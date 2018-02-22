ВЦИОМ определил, какой процент граждан России собирается пойти на выборы

«Предвыборная ситуация остается как и прежде размеренной, невзирая на очевидную активизацию оппозиционных претендентов». Это следует из материалов исследования ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении ТАСС. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ. «На формирование их оценок оказывает существенное воздействие информационный фон, в последнее время это в большей степени события спортивного характера», — добавил Мамонов.

Согласно результатам опроса, «декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по предварительной достоверной информации за неделю 12 — 18 февраля, составляет 81,1%». Способом опроса выступило телефонное интервью, которое было проведено с семью тысячами респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории Российской Федерации. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Всего были опрошены 7 тыс. респондентов в период 12-18 февраля этого 2018-ого года; опрос проводился по телефону.

Не менее 80% россиян, которые имеют право голоса, планируют принять участие в выборах президента РФ 18 марта.

Избирательные участки будут украшены воздушными шарами и баннерами.

Респондентам задавался вопрос в такой формулировке: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих претендентов вы бы, скорее всего, проголосовали?».

7,3% жителей РФ не планируют участвовать в голосовании. За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%.

А 11,6% респондентов пока не решили, пойдут они на выборы либо нет.