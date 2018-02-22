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» » В Ингушетии руководитель села получил ножевое ранение в потасовке с заместителем

В Ингушетии руководитель села получил ножевое ранение в потасовке с заместителем


Добавлено: 22 фев 2018 в 13:21, Категория: Политика
В Ингушетии руководитель села получил ножевое ранение в потасовке с заместителем

Как передает «Интерфакс» ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики, руководитель ингушского села получил ножевое ранение в процессе конфликта с одним из подчиненных.

Отмечается, что в конфликт между главой села и заместителем вмешались еще несколько человек.

По факту инцидента, произошедшего вечером 21 февраля, милиция проводит проверку. Милиция уже разбирается в обстоятельствах инцидента.

Согласно предварительной информации, управляющий администрации получил ножевое ранение от подчиненного.

Он подчеркнул, что при доставлении в департамент милиции мужчина сознался в содеянном.

«Во время проведенное проверки следователями было установлено, что потерпевшие получили ножевые ранение во время конфликта с 42-летним здешним жителем», — поведал источник. Что стало первопричиной столь бурного конфликта, не сообщается.



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Добавлено: 22 фев 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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