Военный РФ жестко обратился к Путину: «Путин, иди домой. Оставь Россию»

Показать меню
Актуально
Под Киевом мужчина, угрожая гранатой, отобрал у своей жены 10 тысяч гривен - 20:15 Под Киевом мужчина, угрожая гранатой, отобрал у своей жены 10 тысяч гривен (ФОТО) Состоятельные россияне больше не держат деньги в банках - 20:15 Состоятельные россияне больше не держат деньги в банках В Кривом Роге произошло землетрясение - 20:15 В Кривом Роге произошло землетрясение Корабли Балтийской ВМБ готовятся к выходу в море для выполнения учебно-боевых - 20:18 Корабли Балтийской ВМБ готовятся к выходу в море для выполнения учебно-боевых задач Футболист "Атлетика" Адурис досрочно ушел с тренировки перед матчем ЛЕ со - 20:21 Футболист FA обвинила футбольный клуб "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил - 20:22 FA обвинила футбольный клуб Россиянка Эйдензон стала первой в стрельбе из винтовки на ЧЕ, Степанова - третья - 20:22 Россиянка Эйдензон стала первой в стрельбе из винтовки на ЧЕ, Степанова - третья Московское "Динамо" обыграло "Уральский трубник" в матче чемпионата России по - 20:22 Московское Футболисты "Арсенала" (Тула) сыграли вничью с "Кайратом" Аршавина в контрольном - 20:22 Футболисты Прянишников, Степанов, Щепоткин стали вторыми в стрельбе из винтовки на ЧЕ - 20:22 Прянишников, Степанов, Щепоткин стали вторыми в стрельбе из винтовки на ЧЕ Украинец, лгавший о зверствах в Донбассе, придумал сотни погибших россиян в - 20:28 Украинец, лгавший о зверствах в Донбассе, придумал сотни погибших россиян в Сирии Порошенко: Киев будет верен идее мирного урегулирования в Донбассе - 20:28 Порошенко: Киев будет верен идее мирного урегулирования в Донбассе Над Львовом поднят флаг бандеровцев - 20:28 Над Львовом поднят флаг бандеровцев Климкин: С получением безвизового режима миграция украинцев в ЕС усилилась  - 20:28 Климкин: С получением безвизового режима миграция украинцев в ЕС усилилась  Минтранс задумался о введении платных полос на дорогах - 20:32 Минтранс задумался о введении платных полос на дорогах Порошенко поручил военным проработать смену формата операции в Донбассе - 20:32 Порошенко поручил военным проработать смену формата операции в Донбассе Российский производитель самолета-амфибии готов отказаться от украинского - 20:35 Российский производитель самолета-амфибии готов отказаться от украинского двигателя
» » Военный РФ жестко обратился к Путину: «Путин, иди домой. Оставь Россию»

Военный РФ жестко обратился к Путину: «Путин, иди домой. Оставь Россию»


Добавлено: 22 фев 2018 в 19:28, Категория: Украина
Военный РФ жестко обратился к Путину: «Путин, иди домой. Оставь Россию»

В сеть выложили жесткое видеообращение дагестанского десантника Асхааба Алибекова к президенту РФ Владимиру Путину.

Так, в своей речи он требует от Кремля прекратить войны в Донбассе, Сирии и откровенно рассказать правду о военном конфликте с Украиной. Алибеков отмечает: «Слушай, Путин, иди домой. Женой занимайся. Оставь Россию. Ты уже почти 20 лет уже во власти, ты никому дышать не даешь… Врешь, что на Украине наших солдат нету… Все кладбища переполнены молодыми парнями! Все знают!

Также, он отметил, что он ездит по всей России и видит, как с каждым днем становится все больше новых могил молодых людей: «Это ты все сделал! Ты со своей командой сделал!».

При этом он предположил, что после публикации видео с ним может произойти «несчастный случай», однако, он заявил, что готов к подобному развитию событий. Кроме того военный обвинил Путина в «разжигании ненависти» против «братского украинского народа», армии Украины и стремлении «уничтожить всю Россию».


Видео:


Материалы по теме:

Премьер-министр Украины сделал предложение Путину
Главарь «ЛНР» низко поклонился и поздравил Путина с днем России (видео)
Депардье признался в любви к Путину и высказал свое отношение к Украине
Путин пообещал прятать украинских уклонистов, а также «увидел» в Украине наёмников НАТО (видео)
Добавлено: 22 фев 2018 в 19:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Кёрлингист Крушельницкий отказался от проведения слушания в CAS по делу о допинге

Кёрлингист Крушельницкий отказался от проведения слушания в CAS по делу о допинге

Прокопьев: организаторы допинг-скандала с Крушельницким подставили всё олимпийское движение

Прокопьев: организаторы допинг-скандала с Крушельницким подставили всё олимпийское движение

Медики Москвы объяснили, как сохранить здоровье в предстоящие морозы

Медики Москвы объяснили, как сохранить здоровье в предстоящие морозы

Савастьянова: вопросы депутатов правительству не будут ограничивать

Савастьянова: вопросы депутатов правительству не будут ограничивать

Загрузка...



Лента новостей
Гандболистки "Кубани" обыграли "Уфу-Алису" в матче чемпионата России - 19:52 Гандболистки Синоптики предупредили о морозах до -35 градусов в Центральной России - 19:49 Синоптики предупредили о морозах до -35 градусов в Центральной РоссииЦИК сообщил о тратах кандидатов в президенты на свои кампании - 19:49 ЦИК сообщил о тратах кандидатов в президенты на свои кампанииВ оккупированной Макеевке столкнулись три авто: появились фото - 19:42 В оккупированной Макеевке столкнулись три авто: появились фотоОтдельную бригаду радиоэлектронной борьбы ЦВО посетили шефы из Елабуги - 19:40 Отдельную бригаду радиоэлектронной борьбы ЦВО посетили шефы из ЕлабугиВ Доме офицеров Балтийского флота состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника - 19:40 В Доме офицеров Балтийского флота состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника ОтечестваСаперы Балтийского флота за сутки обезвредили 10 боеприпасов времен войны - 19:40 Саперы Балтийского флота за сутки обезвредили 10 боеприпасов времен войныНакануне Дня защитника Отечества в Новосибирске прошла выставка военной техники общевойскового - 19:40 Накануне Дня защитника Отечества в Новосибирске прошла выставка военной техники общевойскового объединения ЦВОВ Новосибирске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества - 19:39 В Новосибирске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника ОтечестваВоенные автоинспекторы из Тамбова оригинально поздравили водителей-военнослужащих с Днем защитника - 19:39 Военные автоинспекторы из Тамбова оригинально поздравили водителей-военнослужащих с Днем защитника ОтечестваФутболист донецкого "Шахтера" получил серьезное повреждение в матче с "Ромой" - 19:32 Футболист донецкого На мэра Одессы напали под судом в Киеве и ударили флагом (ВИДЕО) - 19:29 На мэра Одессы напали под судом в Киеве и ударили флагом (ВИДЕО)Военный РФ жестко обратился к Путину: «Путин, иди домой. Оставь Россию» - 19:28 Военный РФ жестко обратился к Путину: «Путин, иди домой. Оставь Россию»Погребняк подписал контракт с "Тосно" до конца сезона - 19:21 Погребняк подписал контракт с
Последние новости
День защитника Отечества 23 февраля 2018 года: смс-поздравления и поздравления в стихах - 20:07 День защитника Отечества 23 февраля 2018 года: смс-поздравления и поздравления в стихах День защитника Отечества 23 февраля 2018: анимационные поздравления - 20:06 День защитника Отечества 23 февраля 2018: анимационные поздравления Mercedes-Benz сертифицировал российскую версию пикапа X-Class - 20:01 Mercedes-Benz сертифицировал российскую версию пикапа X-Class Минсельхоз РФ поддержал усиление контроля за ввозом белорусского молока - 20:01 Минсельхоз РФ поддержал усиление контроля за ввозом белорусского молока Полиция Брюсселя проводит спецоперацию против группы вооруженных преступников  - 20:01 Полиция Брюсселя проводит спецоперацию против группы вооруженных преступников  Индекс Московской биржи обновил исторический максимум - 20:01 Индекс Московской биржи обновил исторический максимум На Украине запретили ввоз еще девяти книг из России - 20:01 На Украине запретили ввоз еще девяти книг из России Встреча Путина с канцлером Австрии назначена на 28 февраля - 20:01 Встреча Путина с канцлером Австрии назначена на 28 февраля Десять бойцов ВСУ умерли из-за несвоевременной медпомощи в зоне «АТО» - 20:01 Десять бойцов ВСУ умерли из-за несвоевременной медпомощи в зоне «АТО» В России запретили молочную продукцию из Беларуси - 19:56 В России запретили молочную продукцию из Беларуси В оккупированном Донецке арестовали очередного «министра»: появились детали - 19:56 В оккупированном Донецке арестовали очередного «министра»: появились детали Более 100 военных водолазов начали готовить в ЮВО на базе учебного центра инженерных войск - 19:56 Более 100 военных водолазов начали готовить в ЮВО на базе учебного центра инженерных войск Военные строители отпраздновали День защитника Отечества - 19:56 Военные строители отпраздновали День защитника Отечества
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"