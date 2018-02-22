В сеть выложили жесткое видеообращение дагестанского десантника Асхааба Алибекова к президенту РФ Владимиру Путину.

Так, в своей речи он требует от Кремля прекратить войны в Донбассе, Сирии и откровенно рассказать правду о военном конфликте с Украиной. Алибеков отмечает: «Слушай, Путин, иди домой. Женой занимайся. Оставь Россию. Ты уже почти 20 лет уже во власти, ты никому дышать не даешь… Врешь, что на Украине наших солдат нету… Все кладбища переполнены молодыми парнями! Все знают!

Также, он отметил, что он ездит по всей России и видит, как с каждым днем становится все больше новых могил молодых людей: «Это ты все сделал! Ты со своей командой сделал!».

При этом он предположил, что после публикации видео с ним может произойти «несчастный случай», однако, он заявил, что готов к подобному развитию событий. Кроме того военный обвинил Путина в «разжигании ненависти» против «братского украинского народа», армии Украины и стремлении «уничтожить всю Россию».

Embedded video for Военный РФ жестко обратился к Путину: «Путин, иди домой. Оставь Россию»

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