В РФ с флагами Украины провели акцию памяти Героев Небесной Сотни

Жители российского Санкт-Петербурга собрались возле украинского консульства, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни.

Отмечается, что российские активисты передали в консульство открытку с поздравительным текстом в честь четырехлетия победы Майдана и провели небольшую акцию с украинскими флагами возле консульства. Тем самым они выразили солидарность и поддержку с народом Украины, а также осудили действия Кремля во время Майдана и после него.

В письме сказано: «Мы осуждаем политическое руководство России и лично Путина В. В., которые развязали агрессивную войну против Украины, пытаясь подавить стремление ее народа к свободе и счастью, вместо того, чтобы оказать поддержку в переломный момент ее истории и совместно с Украиной двигаться к общему европейскому будущему,».

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