В США объяснили цель предоставления Украине вооружения

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан разъяснил цель предоставления Украине оборонительного вооружения, которая будет заключаться в обеспечении защиты от агрессивных посягательств извне.

Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

Говоря об оборонительном вооружении, дипломат сказал, что «это оружие не должно быть угрозой кому-либо, кто не задумал агрессию или наступательные действия».

«Наше вооружение, которое будет предоставлено нашим союзникам в Украине, имеет оборонительный характер для защиты территориальной целостности Украины. Никто не должен подвергаться угрозам использования этого вооружения, если дело не будет касаться участия в агрессивном поведении, потому что в этом случае мы сделаем все, что сможем для сотрудничества и защиты Украины, чтобы она могла защищать свою территориальную целостность», — сказал Салливан.

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