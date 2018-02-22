В Томске скончался освободитель Освенцима Леонтий Брандт

В Томске готовятся проводить в последний путь ветерана ВОВ Леонтия Брандта, умершего вчера на 94-м году жизни. Об этом информирует томская еврейская община. Кроме того, Брандт был членом разведгруппы, которая первой вошла в концлагерь Освенцим.

Ветеран родился и проживал в Томске. С октября 1942-ого участвовал в боях на полях сражений. Участвовал в боях по освобождению республики Белоруссии, Украины, Чехословакии и Польши.

Брандт родился в 1924 в многодетной семье.

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) — был комплексом немецких лагерей смерти.

Позже, вспоминая, ужасы, увиденные в концлагере, Брандт поведал, что похожая участь могла ожидать не только лишь узников. Награжден орденами и наградами, в том числе орденом Красной звезды. Руководство СССР наградило его орденом Красной звезды.