Поздним утром здешние граждане в социальных сетях стали сообщать о пропаже связи «Водафона».

«Есть версия, что связь глушат в связи с учениями НМ ЛНР». Об этом докладывают украинцы, которые утром пытались связаться с родственниками в оккупированном Луганске.

Об этом докладывают граждане Луганска в социальных сетях.

19 января мобильный оператор «Vodafone» восстановил связь на территории ЛНР.

В четверг, 22 февраля, на завоеванной территории Луганской области пропала сотовая связь «Vodafone Ukraine».

Некоторые юзеры убеждены, что связь Vodafone пропала не случайно и и всему виной — стремление «руководителей ЛНР» заработать на продаже сим-карт местных операторов.

Как говорилось, Vodafone подал заявку на неопасное исполненье ремонта собственных сетей на поврежденных участках в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. После проведения специалистами Vodafonе ремонтных работ в «ЛНР» знак МТС появился, а в «ДНР» его нет вплоть до этого времени.