В Vodafone сообщили о проблемах со связью в оккупированном Луганске

Поздним утром здешние граждане в социальных сетях стали сообщать о пропаже связи «Водафона».
«Есть версия, что связь глушат в связи с учениями НМ ЛНР». Об этом докладывают украинцы, которые утром пытались связаться с родственниками в оккупированном Луганске.
Об этом докладывают граждане Луганска в социальных сетях.
19 января мобильный оператор «Vodafone» восстановил связь на территории ЛНР.
В четверг, 22 февраля, на завоеванной территории Луганской области пропала сотовая связь «Vodafone Ukraine».
Некоторые юзеры убеждены, что связь Vodafone пропала не случайно и и всему виной — стремление «руководителей ЛНР» заработать на продаже сим-карт местных операторов.
Как говорилось, Vodafone подал заявку на неопасное исполненье ремонта собственных сетей на поврежденных участках в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. После проведения специалистами Vodafonе ремонтных работ в «ЛНР» знак МТС появился, а в «ДНР» его нет вплоть до этого времени.