Захарченко рассказал, как «ответит» на закон о реинтеграции Донбасса

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о «реинтеграции» Донбасса «оправдывает преступления украинских силовиков в регионе», в связи с чем в ОРДО создадут для них «Народный трибунал».

Такое заявление сделал главарь «ДНР» Александр Захарченко. Он отметил: «Закон о „реинтеграции“ — это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей».