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Жители России стали лучше относиться к ВЧК и КГБ — Социология


Добавлено: 22 фев 2018 в 20:53, Категория: Политика
Жители России стали лучше относиться к ВЧК и КГБ — Социология

К примеру, в 1997 г 23% респондентов связывали деятельность Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) с террором и репрессиями инакомыслящих, а в данный момент такого мнения придерживаются только 12% опрошенных.

Зато респонденты стали чаще ассоциировать ВЧК с контрразведкой (15% против 9% в 1997-ом) и разведкой (13% против 8%).

По достоверной информации профессионалов «Левада-Центра», отношение граждан России к советским спецслужбам заметно улучшилось за последние 20 лет, так как они все меньше ассоциируются с политическим террором, а больше с защитой интересов государства.

ВЧК РСФСР, являясь органом «диктатуры пролетариата» по защите национальной безопасности РСФСР, «руководящим органом борьбы с контрреволюцией на территории всей страны», была основным инструментом реализации комплекса карательных мер, проводившихся большевиками в процессе Гражданской войны в Российской Федерации против социальных групп, провозглашённых классовыми противниками, а еще против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. Идеологом создания был Владимир Ленин. С началом гражданской войны ВЧК получила чрезвычайные полномочия, в том числе и право внесудебного расстрела противников советской власти — массовые вердикты революционных трибуналов стали частью красного террора.

Кроме того, по последним предварительным данным «Левады», улучшилось отношение граждан России к Комитету национальной безопасности (КГБ).

В то же время рост негативных ассоциаций с КГБ невелик.

Про слежку и доносы в 2007 г вспомнили 15% респондентов, в 2018-ом - 19%. В 2000 г. так думали 22%. С 2000 года больше респондентов считают, что в КГБ служили «профессионалы, и дураков там не держали» (доля таковых суждений подросла с 12% до 15%).

15% жителей сообщили, комитет сражался с коррупцией в эпоху Брежнева и Андропова (в 2000 году — 8%).

ВЧК была создана 20 декабря 1917 г и просуществовала до 1922. Комитет занимался оперативной и разыскной деятельностью, разведкой и контрразведкой, охраны госграниц и войной с инакомыслием.

Опрос Левада-центра был проведен 19-23 января 2018-ого по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения численностью 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится дома у респондента способом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования публичного мнения) опрашивал респондентов о спецслужбах к концу осени 2013-ого года. Тогда около трети опрошенных (37%) высказали мнение, что чекисты принесли больше пользы стране, чем вреда; 5-ая часть респондентов (20%) плохо оценили их работу. Количество жителей, считающих, что деятельность ВЧК и КГБ была связана с террором, снизилось практически вдвое. Русские спецслужбы, по мнению россиян, должны равняться на президента РФ В.Путина (21%), руководителя ВЧК Феликса Дзержинского и генерального секретаря ЦК КПСС и председателя КГБ Юрия Андропова (по 17%), продемонстрировал тот же опрос.

Социологи связывают это, в том числе, с Крымом и Сирией. В существование национальной программы по улучшению стиля спецслужб социолог не верит. КГБ при Совете министров СССР создали в 1954 г.

Позитивное отношение граждан России к спецслужбам связано с нарастающим запросом на усиление порядка и справедливости, предположил начальник Центра финансовых и политических перемен Николай Миронов.



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Добавлено: 22 фев 2018 в 20:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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