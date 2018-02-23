39-летняя Рэйчел МакАдамс ждет первого ребенка

Рэйчел МакАдамс

39-летняя Рэйчел МакАдамс впервые станет мамой, сообщают западные СМИ. Как стало известно, актриса ждет ребенка от своего бойфренда, 37-летнего писателя Джейми Линдена. О романтических отношениях влюбленных стало известно в апреле 2016 года, но они редко появлялись на публике вместе и еще не успели выйти на красную дорожку в статусе пары.

В интервью на вопросы о материнстве Рэйчел отвечала, что сначала ей нужно убедиться, что она нашла правильного партнера.

Часть меня очень хочет детей, но все будет зависеть от того, найду ли я человека, с которым захочу стать матерью,– говорила МакАдамс в 2010 году.

Рэйчел МакАдамс

Известно, что с 2005 по 2007 год она встречалась с Райаном Гослингом, но более продолжительные отношения у нее были с актером Майклом Шином, начавшие на съемках фильма "Полночь в Париже" (Midnight in Paris).

Джейми Линден