Александр Гобозов чувствует себя ненужным рядом с Иваной Диловой

Не знаю, насколько это еще затянется, куда это все приведёт. Сейчас какая-то муть мутная. И не понятно почему. Я знаю, чего я хочу, к чему я хочу придти, и тут совершенно дело не в каком-то волшебстве, у меня нет маниакальных пунктов в голове. Просто я себя чувствую ненужным. Когда человек нужен, это проявляется в заботе, во взгляде, прикосновениях. А тут такое ощущение, что не знаю. Ощущение, что она меня просто терпит. Она говорит, что у неё было вот так, как сейчас, но у неё опыт всего в одних отношениях, она говорит - я полтора года ждала, просто общалась и через полтора года поняла, что не могу без него. Может мне просто стоит с ней расстаться, чтобы она поняла, что не может без меня? А вы как считаете, друзья?