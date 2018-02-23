Не знаю, насколько это еще затянется, куда это все приведёт. Сейчас какая-то муть мутная. И не понятно почему. Я знаю, чего я хочу, к чему я хочу придти, и тут совершенно дело не в каком-то волшебстве, у меня нет маниакальных пунктов в голове. Просто я себя чувствую ненужным. Когда человек нужен, это проявляется в заботе, во взгляде, прикосновениях. А тут такое ощущение, что не знаю. Ощущение, что она меня просто терпит. Она говорит, что у неё было вот так, как сейчас, но у неё опыт всего в одних отношениях, она говорит - я полтора года ждала, просто общалась и через полтора года поняла, что не могу без него. Может мне просто стоит с ней расстаться, чтобы она поняла, что не может без меня? А вы как считаете, друзья?
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Новости » Шоу-бизнес » Александр Гобозов чувствует себя ненужным рядом с Иваной Диловой
Александр Гобозов чувствует себя ненужным рядом с Иваной Диловой
Добавлено: 23 фев 2018 в 13:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 23 фев 2018 в 13:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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