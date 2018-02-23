Америка больше не «нация иммигрантов»

Америка всегда считалась нацией иммигрантов. Теперь служба иммиграции Соединенных Штатов заявляет, что это не так.Новое заявление агентства гласит: «Служба гражданства и иммиграции США управляют законной иммиграционной системой страны, защищая ее целостность, эффективно и справедливо рассматривая просьбы об иммиграционных льготах, защищая американцев, обеспечивая родину и соблюдая наши ценности».Ранее в аналогичном тексте присутствовала фраза: «Агентство обеспечивает обещание Америки как нации иммигрантов предоставлять точную и полезную информацию клиентам».Удаление фразы «нация иммигрантов» стало инициативой директора службы Фрэнсиса Сиссны (L. Francis Cissna). «Я считаю, что новое, прямолинейное заявление четко определяет роль агентства в законной иммиграционной системе нашей страны и обязательства перед американским народом», - подчеркнул он, не объясняя, чем ему не угодила формулировка «нация иммигрантов».Сиссна был приведен к присяге в качестве директора агентства в октябре 2017 года. Он был директором иммиграционной политики в Департаменте внутренней безопасности.