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Америка больше не «нация иммигрантов»


Добавлено: 23 фев 2018 в 13:39, Категория: Политика
Америка больше не «нация иммигрантов» Америка всегда считалась нацией иммигрантов. Теперь служба иммиграции Соединенных Штатов заявляет, что это не так.

Новое заявление агентства гласит: «Служба гражданства и иммиграции США управляют законной иммиграционной системой страны, защищая ее целостность, эффективно и справедливо рассматривая просьбы об иммиграционных льготах, защищая американцев, обеспечивая родину и соблюдая наши ценности».

Ранее в аналогичном тексте присутствовала фраза: «Агентство обеспечивает обещание Америки как нации иммигрантов предоставлять точную и полезную информацию клиентам».
Удаление фразы «нация иммигрантов» стало инициативой директора службы Фрэнсиса Сиссны (L. Francis Cissna). «Я считаю, что новое, прямолинейное заявление четко определяет роль агентства в законной иммиграционной системе нашей страны и обязательства перед американским народом», - подчеркнул он, не объясняя, чем ему не угодила формулировка «нация иммигрантов».

Сиссна был приведен к присяге в качестве директора агентства в октябре 2017 года. Он был директором иммиграционной политики в Департаменте внутренней безопасности.


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Добавлено: 23 фев 2018 в 13:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: americaru

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