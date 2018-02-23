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Армия – подлинная основа суверенитета


Добавлено: 23 фев 2018 в 12:41, Категория: Политика
Армия – подлинная основа суверенитета

Как историческая преемственность вооружённых сил России и Белоруссии с РККА позволяет сохранять Союзное государство.

23 февраля исполняется 100 лет со дня создания Красной армии, которая затем трансформировалась в победоносную Советскую армию и стала донором вооружённых сил для каждой постсоветской республики.

23 Февраля принадлежит к тем подлинно народным праздникам, по которым «наших» можно отличить от «не наших». В мегаполисах массовая культура «хеппенингов» пытается превратить в «праздник носков и дезодоранта» или в мужской аналог 8 Марта.

При этом 23 Февраля наравне с 9 Мая является политическим праздником. Это связано с внутренней архитектурой нашей постсоветской государственности, которая базируется на государственности, рождённой в недрах красного проекта. Мы не должны забывать, что эта государственность зародилась в горниле гражданской войны и состоялась исключительно благодаря Красной армии. В те годы, 100 лет назад, когда произошло две революции и развернулся полноценный гражданский конфликт, победить мог лишь тот, кто построит более эффективную армию.

История Красной армии — это уникальный социальный эксперимент. Объединение профессиональных офицеров, пассионариев-комиссаров и лучших представителей сотен народов самоликвидировавшейся империи. Только благодаря созданию Красной армии удалось закончить гражданскую войну.

Наши исторические конкуренты сделали ставку на смуту и рассчитывали, что на теле единой страны образуются десятки вооружённых формирований, которые будут конфликтовать между собой. Действительно, если мы посмотрим на действия оппонентов Красной армии — национальных вооружённых формирований, монархистов, атаманов и, собственно, белых, то увидим, что их объединяет естественная тяга к дезинтеграции.

Не будучи способными предложить новые проекты для сборки разваливающегося государства, они, естественно, не могли создать армию, соразмерную стране.

Поэтому важнейшая особенность армии, рождённой 23 февраля 1918 года, в её внутренней социальной структуре. Наша армия обладает высокой валентностью — способностью сохранять союзные социальные связи и обрастать новыми.

Граждане, связанные с армией и ВПК даже в смутные 90-е годы, не утрачивали корпоративных связей и союзного духа. Если мы проанализируем интеграционные процессы и глубину кооперации между Россией и Беларусью, то увидим, что именно армия (и силовики в широком смысле слова) и военно-промышленный комплекс развиваются наиболее интенсивно.

Интересно, что наши оппоненты прекрасно понимают эту особенность, поэтому именно учения «Запад-2017» подвергались наиболее сильным нападкам в прошлом, а сейчас западные и оппозиционные медиа дискредитируют операцию в Сирии. Эти технологии не новы: именно с травли Советской армии по теме войны в Афганистане началась открытая кампания по развалу Советского Союза. Наша армия будет всегда находиться в центре попыток дискредитации как раз потому, что она является наиболее крепким социальным союзом внутри России и Беларуси.

Если мы посмотрим на новейшую историю гражданских войн среди братских республик, то увидим, что крах государства начинался с деградации армии. Там, где генералы становились коммерсантами, приватизирующими куски армейского хозяйства, рано или поздно начинались гражданские конфликты с последующим сепаратизмом. Чаще всего процесс разложения армии начинается с процессов отказа от преемственности с Советской армией. Процессы приватизации военно-хозяйственного комплекса обязательно сопровождаются процессами «десакрализации» военной профессии и обрыва преемственности армии с 23 февраля. Прежде чем распродать армию, необходимо сделать её посмешищем и унизить в глазах общества.

Поэтому если в вашей республике началось публичное бичевание армии и символический отказ от 23 Февраля, знайте: на первом этапе генералы станут миллионерами, офицеры — коммерсантами, а на втором начнётся гражданский конфликт. Что будет на третьем этапе, не знает никто. Может быть, тихо успокоится, как в Молдавии, а может быть, затянется на годы, как на Украине.

Политическая реальность показывает нам, что единственным гарантом суверенитета России и Беларуси являются наши вооружённые силы. И то, что они укрепляют интеграцию, гарантирует нам сохранение Союза. И это обеспечено в первую очередь исторической преемственностью, которая была заложена 23 февраля 1918 года.

Поэтому поздравляю всех с 23 Февраля — днём подлинного суверенитета Союза!



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Добавлено: 23 фев 2018 в 12:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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