Баскетболисты "Уникахи" обыграли "Маккаби" (Тель-Авив) в Евролиге

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Баскетболисты испанской "Уникахи" обыграли тель-авивский "Маккаби" в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в четверг в Малаге, завершилась со счетом 83:69 (23:19, 19:22, 18:14, 23:14) в пользу хозяев, в составе которых 15 очков набрал Неманя Недович. У гостей столько же очков на свой счет записал Деандре Кейн.

Результаты других встреч 23-го тура, прошедших в четверг:

"Фенербахче" (Турция) – "Милан" (Италия) – 89:70 (23:20, 25:13, 17:15, 24:22),

"Олимпиакос" (Греция) – "Валенсия" (Испания) – 80:70 (22:11, 18:28, 22:16, 18:15).