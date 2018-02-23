Белый дом обвинил Асада в «ужасающих вещах» при поддержке России

Сирийское руководство в ходе противостояния со своими противниками совершило ужасающие поступки, причем делало это при поддержке России, заявил в четверг представитель Белого дома Радж Шах.

«Я бы сказал, что Башар Асад уже совершал военные преступления: он применял отравляющий газ зарин против собственного народа. Он совершил ужасающие вещи, причем действовал, пользуясь поддержкой России», — сказал он на брифинге в Вашингтоне в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Сирии.

«Мы не хотим, чтобы подобное продолжалось», — добавил Шах.

По его словам, «мы следим за развитием событий. Я не хочу заранее говорить о том, что мы могли бы предпринять. Однако мы видим действия режима Асада и России».