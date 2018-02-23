Боевики обстреляли дома мирных жителей у Светлодарской дуги: появились фото

Вчера ночью боевики открыли огонь по домам мирных жителей, в результате попадания в жилые массивы не менее 22 минометных мин 120 мм повреждения получили 7 жилых домов в поселках в районе Светлодарской дуги.

В поселке Криничное, повреждение кровли и окон получил один жилой дом. В поселке Троицкое Попаснянского района Луганской области повреждения остекления получили 5 жилых домов. По информации, по поселку Луганское боевики выпустили семь минометных мин, в результате чего повреждения кровли и остекления получил один дом.

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