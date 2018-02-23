Боевики ОРЛО возмущены тем, что «власти» запретили им «убивать укропов»

Главари «народной милиции» «ЛНР» запретило своим подчиненным открывать огонь по украинским силовикам.

Об этом в соцсети рассказали жители оккупированного Луганска. Они отмечают, что боевикам луганской «республики» строго-настрого запретили стрелять в украинских военных. Так, местный житель сообщил: «Видел в пивнухе мужика в камуфляже с нашивками народной милиции. Он пожаловался своему собеседнику в штатском, что им запретили стрелять по украинским военным, хотя те, когда патрулируют вдоль Северского Донца, их хорошо видят в оптические приборы».

Также, он добавил, что руководство будто бы предупредило рядовых боевиков: «Если убьете хоть одного укропа, выгоню на х*** из народной милиции!»