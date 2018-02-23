Боевики пугают местное население перекрытием границы с Украиной

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что на территории ОРДО среди местного населения распространяются слухи о скором перекрытии «границы с Украиной» и полной консервацией линии разграничения. Он подчеркнул, что данные слухи также распространяются и активно обсуждаются в среде «чиновников» среднего звена «ДНР», вызывая негативный резонанс.