Боевики распространяют слухи о наступлении ВСУ в марте

В ГУР МОУ отмечают, что оккупационные администрации Донецкой и Луганской продолжают наращивать масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий.

В украинской разведке отметили: «В частности, речь идет о манипулировании информацией относительно Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди населения оккупированных районов активно распространяется искажена и недостоверная информация о подготовке сил АТО к ведению наступательных действий в марте с.г.

В подкрепление такой дезинформации руководством так называемого «МВД ДНР» отдано распоряжение о проведении соответствующих мероприятий, в т. ч. по подготовке планов эвакуации, создание запасов горюче-смазочных материалов и провизии».