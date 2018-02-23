Большой десантный корабль «Александр Отраковский» проходит Ла-Манш

Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский», завершающий выполнение задач дальнего похода в оперативно важные районы мирового океана, вошёл в пролив Ла-Манш. В настоящее время российские моряки проходят самую узкую часть пролива – Па-де-Кале.

Экипаж БДК «Александр Отраковский» готовится к плаванию в неблагоприятных гидрометеорологических условиях Северного моря, проводит проверку крепления материальной части и корабельного имущества по-штормовому.

Корабль вышел в дальний поход из главной базы Северного флота – Севермороска 12 сентября прошлого года. В течение пяти месяцев его экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, выполняя поставленные задачи.

За время похода большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» прошёл несколько десятков тысяч морских миль. Его возвращение в базу состоится в первой половине марта.