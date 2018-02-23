"Боруссия" (Дортмунд) и "Арсенал" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Футболисты дортмундской "Боруссии" и лондонского "Арсенала" вышли в 1/8 финала Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала турнира.

"Боруссия" в четверг на выезде сыграла вничью с итальянской "Аталантой" – 1:1. У хозяев забил Рафаэл Толой (11-я минута), гостям сравнять счет помог Марсель Шмельцер (83-я). Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу дортмундцев.

"Арсенал" после гостевой победы 3:0 в четверг дома проиграл шведскому "Эстерсунду" со счетом 1:2. У гостей отличились Хосам Айеш (22-я) и Кен Сема (23-я). "Канониры" ответили голом Сеада Колашинаца (47-я).

Результаты других ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:

"Брага" (Португалия) – "Марсель" (Франция) – 1:0 (по сумме встреч – 1:3),

"Милан" (Италия) – "Лудогорец" (Болгария) – 1:0 (4:0),

"Зальцбург" (Австрия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 2:1 (4:3).

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет в пятницу.