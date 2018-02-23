Дональд Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы на территории школы Флориды

После трагедии в школе во Флориде, которую устроил прежний ученик, президент США не исключил возможности представления оружия учителям. При этом Трамп подчеркнул, похожая мера может быть введена при условии, ежели учителя пройдут курс обучения по владению оружием и будут носить его скрытно, информирует AFP. Глава государства выступил с таким заявлением в Белом доме на встрече с учителями и общественниками. «„Американский лидер объявил, что хочет рассмотреть эту идею“ самым решительным образом». «Охранник должен быть отставной военный, умеющий обращаться с оружием, понимающий все режимы, выходы из здания и правильно оценивающий экстремальную ситуацию, способный принимать решения в случае появления опасности, в том числе террористической опасности в образовательном заведении - школе, университете», — заключил парламентарий. Они могут служить мощным сдерживающим фактором для вооруженных людей, которые пришли в школу с дурными намерениям. По мнению руководителя государства, похожие территории всегда становились магнитом для мошенников.

Трамп также высказался против окружающих школы зон, где действует запрет на ношение оружия.

По утверждению сенатора штата Флорида Билла Нильсена, стрелявший «был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты». Вероятнее всего, Д.Трамп имел ввиду федеральную программу, запущенную после событий 11 сентября, согласно которой некоторые члены экипажа могут иметь при себе огнестрельное оружие.

21 февраля президент Соединенных Штатов встретился с учащимися, которые пережили стрельбу в одной из школ Флориды 14 февраля.

Напомним, 14 февраля отчисленный за нарушение дисциплины девятнадцатилетний Николас Круз расстрелял воспитанников школы из полуавтоматической винтовкой AR-15. Он открыл стрельбу по выбежавшим подросткам. В итоге происшедшего 17 человек погибли. В своей речи она сообщила потребности противодействия закону о праве обладания огнестрельным оружием. Однако это утопия — как педагог может защититься от человека, который к этому готовился, который неожиданно нападает?