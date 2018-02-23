Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой дала положительный результат

Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом говорится в заявлении Федерации бобслея России.

«Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных, — говорится в заявлении. — За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды».