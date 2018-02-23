«Дырявые в разнос пошли»: жители Донецка слушают залпы тяжелого оружия

Сегодня вечером в оккупированном Донецке были слышны звуки салютов, которые были посвящены празднику Дня Защитника Отечества. Однако, по словам местных жителей чуть позже к салютам присоединились залпы стрелкового оружия и тяжелого вооружения.

В своих комментариях люди пишут:

«20.05 к ДФ Шахтерская — дЫрявые после боярышника в разнос пошли, громкие бахи. К исходящим 122 мм? добавились автоматные очереди Это у них салют??? Соседи говорят, что не показались мне автомат. очереди»

«Макеевка черемушки слушает что-то очень тяжелое. Давненько там такого слышно не было»

«Донецк 20.05 к Мариупольская, как-то „кошмарят“ эти салюты, явно с тяжелого орудия»

«Та все правильно, просто сложите картинку -паззл. Роза и Театральный „содрогаются от вылетов“, а ш19, Петровка и Макеевка от++. Осталось дождаться приезда оркоТВ».

«В Лисичанске окна трясутся»

."Киевский: север, залпы тяжелого, вибрация хорошо чувствуется… «

«слышно только исходящие, кто принимает?»

«Киевский: север, залпы тяжелого, вибрация хорошо чувствуется.»

«21.00 мощные залпы в перемешку со стрелковым»

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