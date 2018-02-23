Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения

Дженнифер Лопес с сыном Максом и дочерью Эмми

Вчера детям 48-летней Дженнифер Лопес, двойняшкам Максу и Эмми, которые родились у звезды в браке с Марком Энтони (у певицы с бывшим супругом, кстати, сохранились прекрасные отношения), исполнилось десять лет. В своем Instagram певица поделилась двумя трогательными роликами, каждое из которых посвятила своим сыну и дочери.

Дженнифер Лопес с сыном Максом

Макс, ты мое сердце, моя любовь, мой свет. Ты делаешь каждый мой день ярче своей заботой, добротой, любовью и пониманием. Твоя энергия бесподобна, твое чувство юмора заставляет всех вокруг смеяться. Я восхищаюсь тем, насколько глубоко ты понимаешь людей и мир. Моя душа, мой красивый мальчик. С днем рождения! Я знаю, что ты становишься таким взрослым, но для меня ты всегда будешь моим драгоценным кокосом,

— написала она.

Своей дочери она посвятила не менее нежные и трогательные слова и тоже опубликовала небольшой видеоролик, в который вошли семейные фото и видео с участием малышей.

Дженнифер Лопес с дочерью Эмми

Эмми, ты моя душа. Я обожаю в теме абсолютно все: твой артистизм, твою независимость, твои силу и чувствительность. С днем рождения, моя зефирная принцесса. Я знаю, что ты уже выросла, но для меня ты всегда останешься моим драгоценным кокосом,

— поздравила дочь Лопес.

Третье видео звезда посвятила обоим детям и написала несколько проникновенных слов, которые очень тронули ее поклонников.

Трудно представить, что прошло уже десять лет с тех пор, как эти два создания вошли в мою жизнь и изменили ее навсегда. Вы вылечили мою душу и сделали меня моложе. Вы научили меня любви и жизни и помогли мне узнать себя. Я всегда буду любить этих прекрасных детей,

— расчувствовалась звезда.

Дженнифер Лопес с детьми