Ерохин: быстрый гол в матче с "Селтиком" сыграл на руку "Зениту"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости, Сергей Яременко. Быстрый гол в ворота шотландского "Селтика" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл на руку "Зениту", заявил полузащитник петербуржцев Александр Ерохин.

"Зенит" в четверг в Санкт-Петербурге обыграл "Селтик" со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд турнира, несмотря на поражение в первой встрече (0:1).

"Мы забили быстрый гол, что сыграло, безусловно, нам на руку. Результатом матча довольны, хорошо, что прошли дальше. Готовились к тому, что "Селтик" будет играть так же агрессивно и плотно, как в первом матче, но получилось как получилось. В каких-то моментах они старались действовать агрессивно, но не смогли забить", - сказал Ерохин журналистам.

Хавбек отметил, что нет разницы, какая команда станет соперником "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы, потому что на этой стадии остались только сильные клубы. "Думаю, что уже сейчас в турнире остались очень серьезные команды – как российские, так и иностранные. Будет сложно в любом случае", - заявил Ерохин.