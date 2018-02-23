Это Украина: боевики с арматурой захватили санаторий в Одессе (ФОТО)

Сегодня около семи утра 70 вооруженных ломами и арматурой боевиков ворвались на территорию санатория «Лермонтовский» в Одессе.

Они захватили административное здание и не пускают работников на работу.

Директор санатория Дмитрий Антипов заявил, что ворвавшиеся оборвали линии электропередач, ведущие к санаторию, тем самым парализовав его работу.

«Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается», — цитируют Антипова одесские СМИ.

По предварительным данным, сейчас в санатории проходят реабилитацию около полутора сотен человек.

Спустя 40 минут после захвата на место прибыла полиция. По словам очевидцев, только к 10 часам утра (по Киеву) правоохранителям удалось вытеснить боевиков с территории санатория, до этого активных действий по наведению общественного порядка не предпринималось.

Захват, по всей видимости, является продолжением конфликта между Министерством юстиции Украины и предприятием «Укрпрофздравница».

Адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации «Лермонтовского», сделал заявление для СМИ:

«Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государство совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время».

Санаторий «Лермонтовский» находится в черте города. Был открыт в 1915 году, в годы ВОВ служил госпиталем для немецко-фашистских оккупантов. Уходя из Одессы, фашисты варварски уничтожили корпуса здравницы. В послевоенные годы был восстановлен и расширен, в 1962 году стал базовым санаторием профсоюзов юга УССР и Молдавской ССР.

«Русская Весна» будет следить за ситуацией.