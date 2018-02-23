Футболист "Зенита" Кокорин хотел бы сыграть с "Арсеналом" в 1/8 финала ЛЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что хотел бы сыграть с лондонским "Арсеналом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Зенит" в четверг в Санкт-Петербурге обыграл "Селтик" со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд турнира, несмотря на поражение в первой встрече (0:1). Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

"В Италии готовились, разобрали матч. Первая официальная игра была (в Глазго), много наделали глупостей. Не скажу, что "Селтик" удивил там, но физически они там лучше выглядели. Я сказал, что хотел бы попасть на "Арсенал" в следующем раунде", - сказал Кокорин журналистам.