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«Голос» объявил, что сбор подписей в поддержку В.Путина оплачен из государственного бюджета


Добавлено: 23 фев 2018 в 04:08, Категория: Политика
«Голос» объявил, что сбор подписей в поддержку В.Путина оплачен из государственного бюджета

Президент РФ Владимир Путин (в центре) с участниками организации «Волонтеры победы» на церемонии старта проекта комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва» в интерактивном музее «Россия — моя история». К таким выводам пришли специалисты Движения за честные выборы «Голос», которые рассмотрели работу Всероссийского социального движения «Волонтеры победы», отвечавшего за сбор подписей.

Движение «Голос» провело собственное расследование, в процессе которого авторы работы сделали вывод, что сбор подписей в поддержку Путина на предстоящих выборах финансируется не из избирательного фонда, а из государственного бюджета.

Организация, которая отслеживает нарушения на выборах, обнародовала расследование.

Такой вывод сотрудники «Голоса» сделали, исходя из очень низкой цены за сбор одной подписи — всего 3,13 рубля. Эти данные приводятся в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос».

Кроме всего прочего, студенты начинают создавать разные штабы, поддерживающие Владимира Путина.

Всего за В.Путина было собрано 1,6 млн подписей, а потрачено на это было, по имеющимся последним сведениям ЦИК, около 5 млн рублей, другими словами цена одной подписи составила чуть не менее 3-х рублей. Это член Общественной палаты РФ (утверждена указом президента) и прежний управляющий ГБУ «Волгоградпатриотцентр» Елена Цунаева (с ней также связаны «Поисковое движение России» и «Российское движение школьников»), начальник ФГБУ «Роскультцентр» Сергей Першин и босс ФГБУ «Росдетцентр» Алиса Крюкова.

«Предоставление же помещений, средств связи, офисного оборудования и оплата коммунальных услуг для компаний, прямо вовлеченных в ведение агитационной кампании, по факту являются формами материальной поддержки кандидата», — говорит выдержка из отчета «Голоса». «В областях „Волонтеры победы“ есть в большей степени на базе бюджетных учреждений, включая университеты, либо иных публичных компаний, имеющих господдержку, где их координаторы получают зарплату», — говорится в докладе.

Руководитель пресс-центра «Волонтеров Победы» Егор Лукьянчиков объявил «Ъ», что центральный штаб организации находится в помещениях прежнего завода «Красный Октябрь»: «Это не образовательное и не бюджетное заведение».

При этом, согласно избирательному законодательству, юридическим лицам, учрежденным государственными органами, например национальным вузам, воспрещено участвовать в избирательной кампании кандидата, отмечают в «Голосе».

В то же время, согласно закону «О выборах Президента Российской Федерации», юридические лица не могут ни бесплатно, ни по заниженным и повышенным расценкам оказывать услуги, прямо либо косвенно связанные с выборами.



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Добавлено: 23 фев 2018 в 04:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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