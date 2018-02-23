Госдеп США призвал Россию согласиться на введение миротворцев в Донбасс

Госдепартамент призывает Россию согласиться на проведение миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон вновь призывает Москву «своим подручным силам» реализовать полное прекращение огня и согласиться на активную миротворческую миссию ООН. Дипломат отметила, что российская сторона якобы «неоднократно демонстрировала» способность остановить насилие в Донбассе при наличии соответствующего желания.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что развертывание миротворческой миссии в Донбассе займет шесть-десять месяцев.