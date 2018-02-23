Ходаковский призвал РФ признать ОРДЛО и разместить там военные базы

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский призвал Россию признать ОРДЛО и разместить в Донбассе военные базы.

Ходаковский добавил, что его коробят дипломатичные заявления российских властей о целостности Украины и о приверженности международным нормам. Кроме того, Ходаковский считает, что после оккупации Крыма все разговоры о референдуме в Крыму являются лицемерием.

Ходаковский уточнил: «Уже давно все перестали лицемерить и говорить о референдуме в Крыму, как об отправной точке крымских событий. Референдум в Крыму — это „политическое оформление“ нормального и единственно возможного шага, который Россия совершила под давлением обстоятельств».

При этом он заявил, что по отношению к ОРДЛО Россия поведет себя аналогичным образом и, отбросив «дипломатический треп со стороны официальных лиц», признает «ЛДНР» и введет сюда свои войска легально.

Он уточнил: «Признание нас и размещение здесь военных баз, а не пустопорожние разговоры о миротворцах — вот то, что мы ждем от России на этом этапе, и вот то, что не развяжет, а остановит войну!».