Ходаковский прокомментировал арест «министра ДНР»: «Попал под раздачу»

Ситуация с арестами и обысками у представителей «Министерства угля ДНР» происходит не менее двух-трех недель.

Экс-командир подразделения боевиков «Восток» Александр Ходаковский заявил: «Ситуация с [министром Эдуардом] Голенко и Минугля развивается уже около двух-трех недель. Уже до этого были задержаны его помощники. По моей информации, Голенко не арестован, а находится в России. Но эта информация может быть ошибочной, потому что я ее получил из источника, который еще не проверил. В аресте были заинтересованы практически все ведомства».

По словам Ходаковского арест проводился сотрудниками «УБОП МВД ДНР»: «Как я понимаю, оперативники УБОПа сегодня осуществили арест, обыски по месту работы тех людей, которые были арестованы».

При этом он заявил, что ему пока неизвестно о причинах произошедшего: «Министерство топлива и энергетики разрывают в ухнарь. Министр Голенко хоть и считался достаточно близким к [министру доходов ДНР] Александру Тимофееву, тем не менее попал под раздачу».