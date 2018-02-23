Ходаковский рассказал, кто не дает восстанавливать «Водафон» в ОРДО

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что отсутствие связи украинского оператора «Водафон» на оккупированной части Донецкой области является «политическим решением».

Так, отвечая на вопрос о том действительно ли главарь «ДНР» Александр Захарченко запретил восстанавливать связь украинского оператора и что можно сделать в этом случае, Хлдаковский сообщил, что отказ от украинской связи — это политическое решение.

Он подчеркнул: «Пока ничего сделать нельзя. Есть политическое решение, и это решение никто пока не отменил».

Также, Ходаковский добавил: «Все ссылаются якобы на то, что идет саботаж со стороны „Водафона“, со стороны Украины, что не дают восстановить повреждения… Но как там на самом деле, я сейчас комментировать не готов. Первоначально, я знаю, это было волевое решение не восстанавливать… Но, я скажу откровенно, что на нужды отдельных людей во внимание не сильно обращается».

При этом он уточнил: «Человек на сегодняшний день — это ресурс, не больше».