Количество погибших в крупном ДТП в Кузбассе увеличилось до шести

Число жертв массового ДТП в Кемеровской области возросло до шести человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла около 01:00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На территории Чебулинского района столкнулись грузовик Volvo из Самарской области и автобус Higer, который следовал из Красноярского края в Шерегеш. Ранее сообщалось о пяти погибших и девяти пострадавших.

По предварительным данным полиции, при движении заднюю часть автобуса занесло, в результате он выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком. По последним данным, в числе погибших - четверо женщин и двое мужчин, один из них - водитель фуры.

Всего в автобусе находились 52 человека: 50 пассажиров и двое водителей. Автобус принадлежал красноярскому индивидуальному предпринимателю и осуществлял частную перевозку из Красноярска в горнолыжный поселок Шерегеш.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.