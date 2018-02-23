Кучма: «Сегодня мир в Украине на 90% зависит от США»

Европейские политики «забыли уроки истории», поэтому Украине стоит полагаться на помощь США.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма отметил: «В Трехсторонней контактной группе единое мнение, и оно совпадает с мнением президента, — миротворцы должны быть на всей территории и, прежде всего, на украинско-российской границе. А когда нам предлагают, что давайте сначала на линию соприкосновения приведем „голубые каски“, чтобы они защищали миссию ОБСЕ, это значит сделать новую границу с Украиной».

Кучма считает, что политики в Европе «забыли уроки истории», поэтому Украине стоит полагаться на помощь США: «Сегодня мир в Украине на 90% зависит от США».