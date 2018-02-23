На поправку не идет: медики сообщили о состоянии Олега Табакова

Показать меню
Актуально
Названы сроки подписания ЕС соглашения с Украиной об "открытом небе" - 20:18 Названы сроки подписания ЕС соглашения с Украиной об Возвращение в строй: один из ведущих футболистов сборной Украины приступил к - 20:18 Возвращение в строй: один из ведущих футболистов сборной Украины приступил к тренировкам Олимпийскую медаль отберут: Крушельницкий отказался от слушания в CAS и покинул - 20:21 Олимпийскую медаль отберут: Крушельницкий отказался от слушания в CAS и покинул Пхенчхан Ольга Бузова заинтриговала подписчиков кольцом на руке - 20:22 Ольга Бузова заинтриговала подписчиков кольцом на руке Детские стихи для пап на 23 Февраля: душевные четверостишия с Днем защитника - 20:23 Детские стихи для пап на 23 Февраля: душевные четверостишия с Днем защитника Отечества Вашингтон уверен, что Москва играет на понижение «ядерного порога» - 20:26 Вашингтон уверен, что Москва играет на понижение «ядерного порога» Минобороны опровергло слухи о смене командующего группировкой в Сирии - 20:26 Минобороны опровергло слухи о смене командующего группировкой в Сирии Макрон потребовал ввести гуманитарную паузу в Восточной Гуте - 20:26 Макрон потребовал ввести гуманитарную паузу в Восточной Гуте Павел Карнаух заявил о присоединении к движению Putin Team - 20:26 Павел Карнаух заявил о присоединении к движению Putin Team СМИ рассказали о численности ЧВК «Вагнер» - 20:26 СМИ рассказали о численности ЧВК «Вагнер» Правозащитница Васильева придумала новый фейк о погибших в Сирии россиянах - 20:26 Правозащитница Васильева придумала новый фейк о погибших в Сирии россиянах Смольный в судебном порядке сумел расторгнуть договор аренды с «Морским - 20:29 Смольный в судебном порядке сумел расторгнуть договор аренды с «Морским вокзалом» Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск - 20:29 Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск Свастики и оскорбления на польском посольстве в Тель-Авиве - 20:29 Свастики и оскорбления на польском посольстве в Тель-Авиве Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес России по поводу обстрела в Сирии - 20:30 Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес России по поводу обстрела в Сирии Рязанское училище ВДВ стало гвардейским - 20:32 Рязанское училище ВДВ стало гвардейским Подросток, который пытался через мексикано-американскую границу провести - 20:35 Подросток, который пытался через мексикано-американскую границу провести тигренка, получит 6 месяцев тюрьмы
» » На поправку не идет: медики сообщили о состоянии Олега Табакова

На поправку не идет: медики сообщили о состоянии Олега Табакова


Добавлено: 23 фев 2018 в 15:56, Категория: Украина
На поправку не идет: медики сообщили о состоянии Олега Табакова

Известный российский актер Олег Табаков уже три месяца находится в Первой городской больнице Москвы, он очень слаб, и прогнозы медиков пока неутешительные.

По словам медиков, пока ни о какой выписке 82-летнего Табакова не может быть и речи, улучшений и позитивной динамики в состоянии артиста врачи не видят. Они сообщают, что он часто находится без сознания и принимает сильнейшие препараты. Отмечается, что даже если Табакова подлечат и поставят на ноги, то он уже никогда не сможет выйти на сцену.

По информации, после страшной инфекции организм знаменитости настолько истощен, что любая, даже маленькая нагрузка, на ослабленный организм может привести к летальному исходу. До этого у Табакова начались судороги и медики не исключили, что у него может отказать мозг.



Материалы по теме:

Шокирующие подробности о состоянии Олега Табакова узнали СМИ
Состояние Олега Табакова ухудшилось: начались судороги
Российский актер Олег Табаков перенес экстренную операцию
Состояние госпитализированного Олега Табакова резко ухудшилось
Добавлено: 23 фев 2018 в 15:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Путин поблагодарил за службу участников операции в Сирии

Путин поблагодарил за службу участников операции в Сирии

На белорусском заводе нашли уникальный самолёт ВМФ России

На белорусском заводе нашли уникальный самолёт ВМФ России

В посольстве РФ иронично прокомментировали интерес британских СМИ к «Армате»

В посольстве РФ иронично прокомментировали интерес британских СМИ к «Армате»

Косачев: отказ от российского газа слишком дорого обходится Украине

Косачев: отказ от российского газа слишком дорого обходится Украине

Загрузка...



Лента новостей
Милли Бобби Браун снялась в кампании #MyCalvins - 19:43 Милли Бобби Браун снялась в кампании #MyCalvinsГибель пограничника на учениях: появились подробности трагедии - 19:43 Гибель пограничника на учениях: появились подробности трагедииВ университете Луизианы произошла стрельба, два человека ранены - 19:37 В университете Луизианы произошла стрельба, два человека раненыГермания выдаст разрешение на строительство «Северного потока — 2» в марте - 19:37 Германия выдаст разрешение на строительство «Северного потока — 2» в мартеДепартамент казначейства США ввел новые санкции в отношении Северной Кореи - 19:37 Департамент казначейства США ввел новые санкции в отношении Северной КореиХоккеисты "Кузни" победили "Сарыарку" в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ - 19:35 Хоккеисты Хоккеисты "Сибири" обыграли "Барыс" и во втором контрольном матче команд - 19:35 Хоккеисты МВД обещает нацгвардейцам репрессии за участие в параде под советской символикой в Кривом Роге - 19:28 МВД обещает нацгвардейцам репрессии за участие в параде под советской символикой в Кривом РогеСБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине - 19:25 СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в УкраинеТрамп анонсировал крупнейший в истории пакет санкций против КНДР - 19:25 Трамп анонсировал крупнейший в истории пакет санкций против КНДРВ Новосибирске автомобиль въехал в толпу - 19:21 В Новосибирске автомобиль въехал в толпуКсения Собчак, Наталья Ионова, Галина Юдашкина и другие поздравили мужчин с 23 февраля - 19:18 Ксения Собчак, Наталья Ионова, Галина Юдашкина и другие поздравили мужчин с 23 февраляТрамп вновь предложил вооружать учителей школ - 19:14 Трамп вновь предложил вооружать учителей школВ ВДВ пройдет более 100 специальных мероприятий, посвященных 100-летию Рязанского высшего - 19:14 В ВДВ пройдет более 100 специальных мероприятий, посвященных 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Последние новости
Надо сделать так, чтобы Россию любили во всем мире, — Собчак - 20:11 Надо сделать так, чтобы Россию любили во всем мире, — Собчак ВВС США провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море - 20:11 ВВС США провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море Пули разрывают врага: Защитники Донбасса уничтожают нацистов ВСУ из новой мощнейшей винтовки (ВИДЕО) - 20:11 Пули разрывают врага: Защитники Донбасса уничтожают нацистов ВСУ из новой мощнейшей винтовки (ВИДЕО) Шойгу вручил юнармейцам награды за спасение людей - 20:08 Шойгу вручил юнармейцам награды за спасение людей Комардина и Стоянович проиграли в полуфинале теннисного турнира в Будапеште в парах - 20:07 Комардина и Стоянович проиграли в полуфинале теннисного турнира в Будапеште в парах ФК "Тосно" разгромил "Актобе" в товарищеской игре на сборе в Турции - 20:07 ФК Три хоккеиста СКА приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества - 20:07 Три хоккеиста СКА приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества На Донетчине автобус с шахтерами попал в аварию, есть пострадавшие - 20:02 На Донетчине автобус с шахтерами попал в аварию, есть пострадавшие В финале слабых нет. Двукратный олимпийский чемпион Михайлов дал совет российским хоккеистам - 19:59 В финале слабых нет. Двукратный олимпийский чемпион Михайлов дал совет российским хоккеистам Вовремя обнаружить у Стивена Фрая рак простаты помогла прививка от гриппа - 19:58 Вовремя обнаружить у Стивена Фрая рак простаты помогла прививка от гриппа Меркель и Макрон написали Путину письмо из-за Сирии - 19:54 Меркель и Макрон написали Путину письмо из-за Сирии Более 250 жителей Ямала приняли участие в акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» - 19:49 Более 250 жителей Ямала приняли участие в акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» Боевики ОРЛО возмущены тем, что «власти» запретили им «убивать укропов» - 19:46 Боевики ОРЛО возмущены тем, что «власти» запретили им «убивать укропов»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"