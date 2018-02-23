На поправку не идет: медики сообщили о состоянии Олега Табакова

Известный российский актер Олег Табаков уже три месяца находится в Первой городской больнице Москвы, он очень слаб, и прогнозы медиков пока неутешительные.

По словам медиков, пока ни о какой выписке 82-летнего Табакова не может быть и речи, улучшений и позитивной динамики в состоянии артиста врачи не видят. Они сообщают, что он часто находится без сознания и принимает сильнейшие препараты. Отмечается, что даже если Табакова подлечат и поставят на ноги, то он уже никогда не сможет выйти на сцену.

По информации, после страшной инфекции организм знаменитости настолько истощен, что любая, даже маленькая нагрузка, на ослабленный организм может привести к летальному исходу. До этого у Табакова начались судороги и медики не исключили, что у него может отказать мозг.