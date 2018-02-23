На позиции боевиков «ДНР» нашли документы военного РФ

На одной из позиций боевиков ОРДО на Мариупольском направлении обнаружен военный билет российского военнослужащего, проходящего службу по контракту в воинской части вооруженных сил РФ

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Валерия Карпиленко сообщил, что оперативники Донецко-Луганского регионального управления выяснили, что он причастен к ведению агрессивных военных действий в составе действующей воинской части (армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации), которая периодически выполняет боевые задачи на территории ОРДО.

Карпиленко отметил: «Таким образом, данный факт в очередной раз доказывает, что военное подразделение РФ принимает участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области. А значит и высшее военное руководство Российской Федерации, отдав приказ об участии указанного российского подразделения в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области, осуществляет действия, направленные на ведение агрессивных военных действий против народа Украины».

По данным фактам, которые имеют явные признаки уголовного правонарушения (ч. 2 ст. 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) подготовлено и направлено сообщение в следственный отдел Генеральной прокуратуры Украины с целью документирования участия присутствии военных подразделений РФ в конфликте на востоке Украины.