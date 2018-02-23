На торжественном собрании в честь Дня защитника Отечетсва военнослужащим Северного флота вручили государственные награды

Сегодня в главной базе Северного флота Северомроске прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества и 100-летию с момента создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. От имени командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова ветеранов и военнослужащих Северного флота поздравил начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он отметил напряжённость ратных будней современных защитников Отечества и возросший престиж их профессии, а также пожелал успехов в службе во благо Родины.

После выступления контр-адмирал Владимир Гришечкин передал вдове погибшего при выполнении боевых задач в Сирии полковника Валерия Федянина посмертную награду супруга – орден Мужества.

Ряду военнослужащих Северного флота также были вручены государственные награды. За мужества отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Ордена Жукова удостоен командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев. Орденом Мужества награждён старший лётчик Алексей Матанцев, а его сослуживец и коллега - майор Михаил Евдокиенко – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил заместитель командира береговой ракетно-артиллерийской бригады флота подполковник Хамза Рустамов. Медали Суворова были вручены офицерам органов военного управления Северного флота капитану 2 ранга Денису Подгурскому, подполковнику Геннадию Антонишину и майору Кириллу Шуть. Медалью Жукова награждены офицеры объединения ВВС и ПВО флота полковник Игорь Давыдов и подполковник Валерий Елин. Медали Нестерова удостоин штурман авиационного звена майор Александр Евсеев, а медали «За отвагу» - заместитель начальника расчёта берегового ракетного дивизиона сержант Алексей Удод.

Региональные награды «За доблестную службу в Заполярье» военнослужащим Северного флота вручила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

После официальной части собрания состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота на котором впервые выступили учащиеся детской студии прославленного коллектива.