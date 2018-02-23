Надежда Савченко предрекла большую войну и перекройку границ в европейских странах

Также Савченко примечает, что военный конфликт и боевые действия будут проходить на территории Украины.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что через пару лет может случится «большая война», в которой будут замешаны не только лишь Украина с Россией, однако и страны Европы. Об этом передает агентство РИА Новости.

Савченко полагает, что уже через пару лет может начаться «большая война». Депутат считает, что хоть местом действия и будет Незалежная, европейские страны тоже будут вовлечены в конфликт.

Савченко начала с того, что миротворцы ООН — в случае их введения на восток государства Украины - не решат вооруженный конфликт в Донбассе.

Как стало известно, Надежда Савченко, отвечая на вопросы корреспондента ZIK, дала свои прогнозы относительно будущего, которое ожидает мировое сообщество.

Выходом из этого народный депутат назвала два варианта: 1-ый - большая вражда, 2-ой - смена власти в государстве Украина и в Российской Федерации.