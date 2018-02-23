Надежда Савченко предсказала Европе «большую войну»

Народный депутат Украины Надежда Савченко высказала мнение, что через несколько лет может разгореться «большая война», в которую окажется втянута не только Украина, но и другие европейские страны.

С таким пророчеством Савченко выступила в эфире украинского телеканала ZIK. При этом она сказала, что есть и альтернативный путь развития ситуации.

«Я думаю, выхода есть два: года через четыре — максимум пять нас ждёт большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», - заявила Савченко.

Другим вариантом, по словам народного депутата, является смена власти на Украине и в России, а также другие «непредсказуемые пути».

Напомним: в четверг вечером в эфире российского «Первого» канала в передаче «Время покажет» украинский гость из Донецка Татьяна Пономаренко сказала, что у президента Украины Петра Порошенко, о коррупции которого пишут уже даже в США и на Западе, остается по сути один шанс:

«…Позвонить (президенту России Владимиру) Путину и сказать: спаси! Крым – это Россия, но спаси!».

Также Татьяна Пономаренко высказала уверенность в том, что Порошенко со всех сторон обложен красными флажками, как волк, и в Донбасс – решать конфликт военным путем – он не сунется.