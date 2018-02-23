Нападение разъяренной мурены на дайвера попало на видео

Инцидент произошел в бухте Содвана в Южной Африке.

Молодой человек из Польши нырял с аквалангом, чтобы рассмотреть рифы. Но ему помешали две преследовавшие его мурены. Одна из них даже попыталась напасть на дайвера, упорно пытаясь укусить мужчину. Тот снял произошедшее на видеокамеру, а после опубликовал ролик в сети. Поляк уверяет, что никак не провоцировал рыб.

Мурены могут достигать в длину до 1,5 метров, а в весе до 50 килограмм. Они охотятся на рыб, выжидая, когда они проплывут мимо их убежища. Бывали и случаи нападения мурен на человека. Существует слух, что их зубы выделяют яд, но это не подтверждено.