Напряжение в Донбассе не спадает: карта АТО

За минувшие боевики провели 19 обстрелов украинских позиций, в результате вражеского обстрела один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения.

На Луганском направлении боевики 17 раз открывали огонь по нашим опорных пунктах. Обстрелы начались ровно в 08:00 утра и продолжались до полуночи. Некоторые опорные пункты Вооруженных Сил Украины оказались под вражеским огнем несколько раз. Так, в районе населенного пункта Луганское наши позиции подверглись обстрелам 5 раз, а в районе Крымского и Троицкого — по три раза.

Применение противником запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм трижды зафиксировано в районе Луганского, и один раз в районе Троицкого.

С минометов калибра 82 мм враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Екатериновка, Крымское, Луганское, Троицкое.

Наряду с этим российско-оккупационные войска активно использовали стрелковое вооружение различных типов и калибров, гранатометы и БМП в районах Гладосово Зайцев, Лозового, Новолуганское, Новоалександровки, а также упомянутых выше населенных пунктов.

На Донецком направлении враг дважды открывал огонь по оборонительных позициях ВСУ. Под обстрелами из минометов калибра 120 и 88 мм оказались наши опорные пункты в районе населенных пунктов Новотроицкое и Песок. В сторону украинских военных выпущено 16 снарядов.

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