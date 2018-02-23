Нардеп Мосийчук: «Покушение на мою жизнь раскрыто»

Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что покушение на его жизнь раскрыто, а его исполнители уже установлены.

Мосийчук отметил: «Часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть в РФ, временно оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия».

Кроме того, он сообщил, что о задержании подозреваемых в совершении этого теракта ему ничего неизвестно. Мосийчук подчеркнул: «По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории РФ. Есть все основания полагать, что контактным лицом на территории РФ был сотрудник вражеских спецслужб».