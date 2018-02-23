Неандертальцы начали рисовать на скалах на 20 тысяч лет раньше современных людей

Неандертальские пещерные рисунки опережают аналогичные шедевры современных людей на 20 000 лет.Обычно считается, что неандертальцы – грубые, примитивные существа, далекие от абстрактного мышления и творчества. Однако они имели намного больше сходств с нами, чем считалось. Исследователи обнаружили, что Homo neanderthalensis начали создавать рисунки задолго до Homo sapiens. Основываясь на доказательствах, собранных на некоторых местах раскопок в Испании, археологи пришли к выводу, что наши вымершие предки начали изображать сцены из жизни на стенах пещер не менее чем за 20 000 лет ранее человека разумного.Самый ранний рисунок Homo sapiens создан примерно 40 тысяч лет назад. Помимо пещерного искусства были найдены предметы, например, скульптурные фигуры и украшения из кости, зуба, ракушек и камня, которые сделаны в тот же период.Группа европейских исследователей провела анализ нескольких наскальных рисунков в Испании, и оказалось, что цветным пигментам – более 65 тысяч лет. Таким образом, их сделали неандертальцы задолго до Homo sapiens.Результаты опубликованы в журнале Science.