Ночь на 23 февраля стала самой холодной в московском регионе за всю зиму

Минувшей ночью температура воздуха в Москве опустилась до отметки в минус 18,4 градуса, что стало самым низким показателем за всю зиму, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что самой холодной ночью до этого была ночь на 8 февраля — тогда в городе похолодало до минус 16,8 градуса. Читайте по теме

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В Московской области этой ночью холоднее всего было на востоке. Гидрометцентр отмечает, что в поселке городского типа Черусти (Шатурский район) ночью температура воздуха составила минус 29,6 градуса.

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